Ersan 22 sayı attı, Oklahama kazandı

Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un üstün performansının yardımıyla ağırladığı Atlanta Hawks'ı 120- 117'lik skorla geçerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Thunder'a son saniye üçlüğüyle galibiyeti getiren Westbrook 30 sayı, 15 asist ve 7 ribaunt, Carmelo Anthony 24, Paul George 17 sayı, Steven Adams ise 16 sayı ve 10 ribaunt ile oynadı.

Sezonun 25. mağlubiyetini yaşayan Hawks'taki en iyi performanslarından birini sergileyen milli basketbolcu Ersan İlyasova, ilk 5'te başladığı mücadeleyi 22 sayı, 3 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı. Marco Belinelli 27, Malcolm Delaney 20 sayı, John Collins de 16 sayı ve 9 ribaunt kaydetti.

ROCKETS'A HARDEN'IN 51 SAYISI YETMEDİ

Los Angeles Clippers, özellikle ikinci yarıdaki skorer performansının yardımıyla deplasmanda Houston Rockets'ı 128-118 yendi. Sezonun 13. galibiyetini alan Clippers'ta Austin Rivers 36 sayı ve 7 asist, Lou Williams 32 sayı ve 7 asistle galibiyetin mimarları olurken, DeAndre Jordan ise 15 sayı ve 20 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Bu sezon 6'ncı kez sahadan yenik ayrılan Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden 51 sayı, 8 asist, 4 ribaunt ve 3 top çalma ile kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemesine rağmen takımına galibiyeti getiremedi. Eric Gordon 28 sayı, Ryan Anderson 14 sayı ve 10 ribaunt ile skora destek verdi.