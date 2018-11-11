Ersan 31 yaşında antrenör oldu

Kariyeri açısından sürpriz bir tercihe imza atan milli stoperin yeni durağı ise yine doğduğu ülke olan Avustralya oldu.

Ersan, Victoria Eyalet Ligi takımlarından Whittlesea United'la 2019 sezonu için anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ersan'ın oyuncu-antrenör olarak görev yapacağı ifade edildi.

KULÜP TARİHİNİN EN BÜYÜK TRANSFERİ

Whittlesea United, Ersan'ı kulüp tarihinin en büyük transferi olarak duyurdu. Çin'de rezerv takıma kadar düşmüştü Ersan Adem Gülüm, 2010 yazında kiralandığı Adanaspor'dan bir sezon sonra bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah Beyazlılar'da aralıksız olarak 5,5 sezon boyunca forma giyen milli stoper, bu süreçte kaptanlığa kadar yükselmişti. 2016 Şubat'ında Çin Süper Ligi kulüplerinden Hebei China Fortune'un yolunu tutan Ersan, Beşiktaş'a tam 7 milyon euro kazandırmıştı.

Çin'de geçirdiği 1 yılın ardından stoper sıkıntısı nedeniyle Kara Kartal'ın yarım sezonluğuna yeniden kiraladığı Ersan, daha sonra kariyerine yurt dışında devam etmişti.

2017 yazında da Avustralya ekibi Adelaide United'a kiraladığı 31 yaşındaki futbolcu, son olarak Hebei China Fortune'un rezerv takıma kadar düşmüştü.