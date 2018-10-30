Ersan double-double yaptı Bucks kazandı

Bucks'ta Malcolm Brogdon ve Eric Bledsoe 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise Serge Ibaka 30 sayı, 9 ribaunt, Pascal Siakam 22 sayı, 8 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımının Atlanta Hawks'ı 113-92 mağlup ettiği maçta 2 sayı, 2 ribaunt ile oynadı.

LeBron James'in 29 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma, 2 blokla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 124-120 yenildi. Ev sahibi ekipte Jimmy Butler 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Karl Anthony Towns da 25 sayı, 16 ribauntluk performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı. Lakers bu sezon beşinci kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

TOPLU SONUÇLAR

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 93-103

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 113-92

Miami Heat-Sacramento Kings: 113-123

New York Knicks-Brooklyn Nets: 115-96

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 124-149

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 124-109

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 124-120

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 113-108 ;

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 116-111