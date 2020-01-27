Ersan Gülüm Antalyaspor'da

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Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ, hakemlere tepki göstererek, "Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek" dedi.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, basketbolda elde ettiği sayısız başarı ve rekor ile tarihe adını yazdırdı.

Dünyaca ünlü eski basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazada Kobe'nin kızı dahil 8 kişi daha hayatını kaybetti.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, yıllar önce Galatasaray antrenmanına gelmiş, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla görüşmüştü.

Kobe Bryant'ın ölüm haberi, tüm dünyayı yasa boğdu. Bryant'ın yakın arkadaşı olan Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James de adeta yıkıldı.

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'in kendisini arayıp, sarı-lacivertli ekip hakkında bilgi aldığını söyledi.

Ölüm haberini ilk duyuran haber sitesi olan TMZ, kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu yazdı.

Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl kaza yaptı

Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye, karşılaşmanın tekrar edilmesi için başvuru yapacak.

Beşiktaş, kural hatası başvurusu yapacak

1 Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın fotoğrafları Dünyaca ünlü eski basketbolcu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Kazada Kobe'nin kızı dahil 8 kişi daha hayatını kaybetti.

2 Kobe Bryant'ın basketbol kariyeri Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, basketbolda elde ettiği sayısız başarı ve rekor ile tarihe adını yazdırdı.

3 Kobe Bryant'ın ölümü LeBron James'i ağlattı Kobe Bryant'ın ölüm haberi, tüm dünyayı yasa boğdu. Bryant'ın yakın arkadaşı olan Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James de adeta yıkıldı.

4 Kobe Bryant'ın ölümü sonrası soruşturma başlatıldı ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ani ölümü sonrası soruşturma başlattı.

5 Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vuracak Beşiktaş yöneticilerinden Emre Kocadağ, hakemlere tepki göstererek, "Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek" dedi.

6 Kobe Bryant Galatasaray antrenmanına gelmişti Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, yıllar önce Galatasaray antrenmanına gelmiş, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncularla görüşmüştü.

7 Kobe Bryant'ın helikopteri nasıl kaza yaptı Ölüm haberini ilk duyuran haber sitesi olan TMZ, kazaya yoğun sisle birlikte pilot hatasının neden olduğunu yazdı.

8 Rodriguez, Gustavo'ya Fenerbahçe'yi sordu Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, Milan forması giyen Ricardo Rodriguez'in kendisini arayıp, sarı-lacivertli ekip hakkında bilgi aldığını söyledi.

9 Beşiktaş, kural hatası başvurusu yapacak Beşiktaş, 2-1 kaybettiği Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye, karşılaşmanın tekrar edilmesi için başvuru yapacak.