Ersan İlyasova'dan 15 sayı ve 7 ribaunt

Son 10 karşılaşmasının 8'ini kazanan Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 7 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 15 ribaunt üretti.

ROCKETS VE RAPTORS SERİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Houston Rockets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 126-108 mağlup ederek galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ın all-star gardı James Harden, 34 sayı, 13 asist ve 6 ribauntla oynadı. 21 sayı atan Ryan Anderson, 14 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Clint Capela ve 13 sayı, 8 ribaunt, 7 asist üreten Chris Paul galibiyette önemli rol oynadı.

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors da sahasında Miami Heat'i 115-112 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Raptors'ta 27 sayı kaydeden DeMar DeRozan ve 22 sayı, 8 asistle oynayan Kyle Lowry öne çıktı.

DİĞER SONUÇLAR

Toronto Raptors-Miami Heat: 115-112

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 108-126

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 112-120

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 109-114

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 117-109