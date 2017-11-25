Ersan İlyasova'dan galibiyete 10 sayılık katkı

NBA'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Atlanta Hawks, ikinci yarıdaki etkili savunmasının yardımıyla evinde New York Knicks'i 116-104 mağlup etti.

ERSAN 10 SAYI RİBAUNTLA OYNADI

Dördüncü galibiyetini elde eden Hawks'ta Dennis Schroder 26 sayı ve 8 asist, Dewayne Dedmon 16, Marco Belinelli 15 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 10 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.

Bu sezon sekizinci kez mağlup olan Knicks'te Kristaps Porzingis 28 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Courtney Lee 26 sayı ve 4 ribaunt, Tim Hardaway 22 sayı ve 5 asist üretti.