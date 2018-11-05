Ersan İlyasova'dan Kings'e 15 sayı

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

Maçın ardından sahaya girerek Skrtel'e saldıran Hasan Şaş, başta Soldado olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların kendisini tahrik ettiğini söyledi.

İtalyan ve İspanyol basını, Barcelona'nın oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida'nın Fiorentina-Roma maçında Cengiz'i tribünden takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe yönetimi Koeman'la yola devam etmek istiyor. Yeni bir hoca gelince de Koeman'a en azından devre arasına kadar yardımcılık yapması için teklif yapılacak.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans segileyen Beşiktaş'ın 5 temel sorunu var.

Derbinin son dakikalarında birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol forvetin Faslı futbolcuya tükürdüğü, Belhanda'nın ise Soldado'ya tekme attığı görüldü.

Galatasaray'ın Schalke ile Almanya'da oynayacağı maçın kadrosunda Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı.

Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.

1 Hasan Şaş: Beni provoke ettiler Maçın ardından sahaya girerek Skrtel'e saldıran Hasan Şaş, başta Soldado olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların kendisini tahrik ettiğini söyledi.

2 Fenerbahçe'nin Koeman'a teklifi Fenerbahçe yönetimi Koeman'la yola devam etmek istiyor. Yeni bir hoca gelince de Koeman'a en azından devre arasına kadar yardımcılık yapması için teklif yapılacak.

3 Ampute Milli Takımı 2. oldu 2018 Dünya Şampiyonası finalinde Angola'ya penaltılarda kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı 2. oldu.

4 Soldado ile Belhanda'nın kavgası Derbinin son dakikalarında birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol forvetin Faslı futbolcuya tükürdüğü, Belhanda'nın ise Soldado'ya tekme attığı görüldü.

5 Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i düşündüren 5 sorun Bu sezon inişli çıkışlı bir performans segileyen Beşiktaş'ın 5 temel sorunu var.

6 Karius henüz beklentileri karşılayamadı Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.

7 Mustafa Cengiz: 7-0 kazanmak isterdik Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'yi 7-0 yenerek 6-0'ın psikolojisinden kurtulmak isterdim" dedi.

8 Barcelona Cengiz'i takip ediyor İtalyan ve İspanyol basını, Barcelona'nın oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida'nın Fiorentina-Roma maçında Cengiz'i tribünden takip ettiğini yazdı.

9 Eren ve Fernando Schalke maçında yok Galatasaray'ın Schalke ile Almanya'da oynayacağı maçın kadrosunda Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı.