Ersan İlyasova'dan Pistons'a 19 sayı

Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Atlanta Hawks, aynı konferansta play-off mücadelesi veren Detroit Pistons'ı 118-115 mağlup etti.
Ev sahibi Hawks'u galibiyete, 23 sayı, 7 asist üreten Dennis Schroder, 20 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Dewayne Dedmon ve 19 sayı, 5 ribauntla oynayan Ersan İlyasova taşıdı. Pistons'ta Andre Drummond'ın 25 sayı, 15 ribaunt, 3 blok, Blake Griffin'in 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve Reggie Bullock'un 20 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
DİĞER SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Toronto Raptors: 103-123
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 99-121
Indiana Pacers-New York Knicks: 121-113
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 104-97
Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 111-106
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 110-92
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 96-115