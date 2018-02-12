Ersan İlyasova'dan Pistons'a 19 sayı

Çalımbay: Bu oyunun karşılığı bu olmamalıydı

1 Sam Allardyce: Kümede kaldığımız zaman Cenk'i oynatacağım Sam Allardyce, Everton'ın Premier Lig'deki yerini güvene alıp, küme düşme hattından tamamen uzaklaşana kadar Cenk Tosun'u ilk 11 oynatmayacağını açıkladı.

2 İtalyan basını Cengiz'i yere göğe sığdıramadı Roma-Benevento maçında 2 gol 1 asistle oynayan Avrupa'daki gururumuz Cengiz Ünder, İtalyan basınında manşetleri süsledi.

3 Ronaldo: Selâmün aleyküm Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çekilen bir videoda, "Selâmün aleyküm" demesi, Müslüman mı oldu tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

4 Volkan Demirel: Küfür değil o argo Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edilen Volkan Demirel, "Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten" dedi.

5 Arda Turan etkili olamadı Fenerbahçe karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Arda Turan, oyundan çıktıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.

6 Volkan Demirel: Beşiktaş bir zahmet erteleme istemesin Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, "Maçlarımız ertelensin" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a cevap verdi. Demirel, "Biz neler yaşadık, erteleme istemedik" dedi.

7 Cedi Osman'ın Cleveland'ı Boston'da kazandı Cleveland Cavaliers, NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı maçta Boston Celtics'i 121-99 devirdi.

8 Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist İtalya'daki milli temsilcimiz Cengiz Ünder, Roma'da gecenin adamı oldu. Roma'nın Benevento'yu evinde 5-2 yendiği maçta 2 gol 1 asistle yıldızlaşan Cengiz Ünder, şehitlerimiz için asker selamı verdi.

9 Gomis'ten şehitler için taziye mesajı Galatasaray'ın Fransız golcüsü Gomis, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.