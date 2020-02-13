Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi...

Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren, galibiyette başrol oynadı.

Öte yandan Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 27 sayı, 11 ribauntla Tristan Thompson ve 23 sayı, 12 ribauntla Larry Nance Jr galibiyeti getiren oyuncular olurken, milli basketbolcu Cedi Osman takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.