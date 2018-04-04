Ersan'dan double double, Furkan'dan 5 sayı

1 Trabzonspor taraftarları FIFA önünde adalet nöbetinde Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, bordo-mavili bir grup taraftarın FIFA önünde adalet nöbetine başladığını ifade etti.

2 Bale, Ronaldo'nun röveşata golüne sevinmedi Real Madrid'in Galli futbolcusu Gareth Bale, Ronaldo'nun Juventus'a attığı harika gole sevinmeyen tek isim oldu.

3 Soldado: 21 puan toplarsak şampiyon olabiliriz Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

4 Beşiktaş'ta sakat ve cezalı futbolcular Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta antrenmanda sakatlanan Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

5 Cüneyt Çakır'a tam not Juventus'un sahasında Real Madrid'e 3-0 yenildiği maçın ardından İtalyanlar Cüneyt Çakır'a tepki gösterse de, FIFA kokartlı hakemimiz başarılı bir maç yönetti.

6 Ronaldo'nun golüne İbrahimovic'in yorumu Futbol dünyası Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünü konuşurken, İbrahimovic'ten yine aykırı bir ses gel. İsveçli yıldız, İngiltere'ye attığı golün daha iyi olduğunu ifade etti.

7 Volkan: Muslera'yı en iyi ben anlarım Boluspor'la oynanan hazırlık maçında 40 metreden gol yiyen Volkan, Muslera'yı en iyi kendisinin anladığını belirterek, Urugauylı kalecinin şanssızlık yaşadığını ifade etti.

8 Galatasaray'ın transfer etmek istediği 3 isim Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Terim'in raporu doğrultusunda Barış Alıcı, Zeki Çelik ve Trezeguet'nin transferi için harekete geçildi.

9 Fenerbahçe'den rakip taraftarlara tepki Aykut Kocaman, Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atılmasıyla ilgili, "Sanki herkes bize karşı birleşmiş ve nefretlerini kusuyorlar" ifadelerini kullandı.