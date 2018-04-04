Ersan'dan double double, Furkan'dan 5 sayı

NBA'e 13 maçla devam edildi. Normal sezonun sonuna doğru formunu artıran Philadelphia 76ers, ağırladığı Brooklyn Nets'i 121-95 mağlup etti. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ben Simmons 15 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve J.J. Redick 19 sayıyla öne çıktı.
Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı. Nets'te Spencer Dinwiddie 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Jahlil Okafor 15 sayı, 5 ribauntla oynadı.
WARRIORS, WESTBROOK'UN 44 SAYISINA RAĞMEN KAZANDI
Son şampiyon Golden State Warriors ile Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Oklahoma City Thunder arasındaki maç, eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'u karşı karşıya getirdi.
Durant'in 34 sayı, 10 ribauntla sürüklediği misafir ekip Warriors, Thunderlı Westbrook'un 44 sayı, 16 ribaunt, 6 asistlik performansına rağmen sahadan 111-107 galip ayrıldı. Warriors'ta Klay Thompson, Thunder'da da Paul George 20 sayı kaydetti