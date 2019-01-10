Ersan'dan Rockets'a 10 sayı

1 Belhanda 6 milyon euroluk teklif bekliyor Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Belhanda'yı Arap kulüpleri istiyor. Ancak Faslı oyuncu 6 milyon euro maaş teklif eden takım olmazsa sarı-kırmızılılarda kalacak.

2 Tolga Zengin, Yeni Malatyaspor yolunda Beşiktaş yönetimi tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tolga Zengin'e Yeni Malatyaspor talip oldu. Tecrübeli kaleci maaş konusunda anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

3 Rodallega dolandırıcıların elinden parasını son anda aldı Dolandırıcıların, sahte haciz yoluyla Rodallega'nın 2.5 milyon lirasını çalmaya çalıştığı öğrenildi. Durumu son anda fark eden Kolombiyalı futbolcunun avukatları parayı kurtarmayı başardı.

4 Galatasaray, drone'lu idman görüntülerini paylaştı İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Galatasaray, drone'la çekilen antrenman görüntülerini paylaştı.

5 Galatasaray'da forvet transferinde son durum İmza parası konusunda Alan Carvalho'yla pazarlıklara devam eden Galatasaray yönetimi, bir taraftan da alternatif isimlere yönelmiş durumda.

6 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralamak istiyor Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Sassuolo'dan Babacar'ı gündemine aldı.

7 Galatasaray'ın Marcao için ödeyeceği para Galatasaray, Chaves'ten transfer ettiği Marcao için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakam Portekiz ekibinin en büyük oyuncu satışı oldu.

8 Comolli'nin hedefindeki sol kanat: Peterson Sadık Çiftpınar transferini bitirdikten sonra yurt dışına çıkan Comolli'nin, Heracles forması giyen Kristoffer Peterson’un peşinde olduğu ortaya çıktı.

9 Tolgay-Şener takasında son durum Fenerbahçeli Şener'le Beşiktaş'lı Tolgay'ın takası gündemde. İki oyunucu da transfere onay verirken, son söz kulüplerde.