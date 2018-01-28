Ersan'ın 12 sayısı Hawks'a yetmedi

Ersan İlyasova'nın 12 sayısı, Washington Wizards karşısında mağlubiyeti önleyemedi.
WİZARDS 27. GALİBİYETİNİ ALDI
Philips Arena'da oynanan mücadelede bu sezon 27. galibiyetine ulaşan Wizards'ta Markieff Morris 23, Mike Scott 19, Bradley Beal ve Otto Porter Jr 18 sayı üretti.
Taurean Prince, Dewyane Dedmon ve Tyler Dorsey'nin 14'er sayısı Doğu Konferansı'nda son sırada bulunan Hawks'ta sezonun 35. yenilgisini engelleyemedi. Ersan İlyasova ise 23 dakika süre aldığı maçı 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.