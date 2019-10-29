Ersan'la Cedi'nin karşılaştığı maçta kazanan Milwaukee

NBA'de iki milli yıldızımızı karşı karşıya getiren mücadelede kazanan, Milwaukee Bucks oldu.
Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 129-112 kazandı.
CEDİ'DEN 10, ERSAN'DAN 3 SAYI
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Khris Middleton 21 sayı, 8 ribaunt, George Hill 19 sayı, 8 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo 14 sayı, 10 ribaunt, 7 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Ersan da 3 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı, 13 ribaunt, Kevin Love da 15 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 10 sayı kaydetti.