Ersan'lı 76ers konferans yarı finalinde

NBA'de Doğu Konferansı playoff ilk tur mücadelesinde Miami Heat'i 104-91 yenen Philadelphia 76ers, seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

ERSAN 5 SAYI ATTI

2012'den bu yana ilk kez playoff etabınde tur atlayan 76ers'ta J.J. Redick 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Joel Embiid 19 sayı 12 ribaunt, Ben Simmons da 14 sayı 10 ribaunt 6 asistle double-double'a imza attı.

Ersan İlyasova ise 5 sayı 10 ribaunt ve 4 asistle maçı tamamladı. Heat'te Kelly Olynyk 18 sayı 8 ribaunt 6 asist 3 top çalma, Goran Dragic 15 sayı 5 asist ve Tyler Johnson 16 sayıyla mücadele etti.