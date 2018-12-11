Ersanlı Bucks, Cedili Cavaliers'ı devirdi

NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 108-92 mağlup ederek sezonun 18'inci galibiyetine ulaştı.

ERSAN 9, CEDİ OSMAN 8 SAYI ATTI

Konferansında ikinci sıraya yükselen Bucks'ta Eric Bledsoe 20 sayı ve 12 ribaunt, Malcolm Brogdon 18 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayı ve 7 ribaunt, maça ilk 5'te başlayarak 21 dakika sahada kalan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Cavaliers'ta Larry Nance Jr. 16 sayı ve 7 ribaunt, Jaron Blossomgame 11 sayı ve 10 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 30 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 8 sayı,6 asist ve 5 ribauntla maçı tamamladı.

Sezon başında yıldız oyuncu LeBron James'i kadrosuna katmasının ardından çıkışa geçen Los Angeles Lakers, 17'nci galibiyetini konuk ettiği Miami Heat'i 108-105 yenerek aldı. Batı Konferansı'nda 5'inci sırada yer alan Lakers'ta James 28 sayı, 12 asist ve 9 ribaunt, Kyle Kuzma 33 sayı ve 7 ribauntla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu. Sezonun 15'inci yenilgisini alan Heat'te Justise Winslow 28 sayı ve 7 ribaunt, Dwyane Wade 15 sayı ve 10 asist, Kelly Olynyk ise 15 sayı üretti.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Washington Wizards: 109-101

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 116-102

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 113-100

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 89-108

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 108-92

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 122-113

Dallas Mavericks-Orlando Magic: 101-76

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 105-99

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 119-123 (Uzatmalarda)

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 116-108