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Ersan'lı Hawks uzatmada kaybetti

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Atlanta Hawks, deplasmanda Orlando Magic'e de uzatma periyodu sonunda yenildi.

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Ersan'lı Hawks uzatmada kaybetti

NBA'de Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Orlando Magic, uzatmaya giden mücadelenin ardından konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 110-106 yendi.

GORDON VE VUCEVİC DOUBLE DOUBLE YAPTI

Magic'te Aaron Gordon 24 sayı ve 15 ribaunt, Nikola Vucevic 22 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaparken, Evan Fournier ise 27 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Bu sezon sadece 5 galibiyeti bulunan Hawks'ta Dennis Schroder 26 sayı ve 7 asist, Taurean Prince 19 sayı ve 6 ribaunt, 27 dakika süre alan Ersan İlyasova ise 9 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma ve 2 blokla maçı tamamladı.

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