Ersan'lı Sixers Hornets'i yendi

Galatasaray taraftarı çıldırdı kontrolü yine bir kadın sağladı

Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Milli yıldızımız Cedi Osman'ın forması tribünlerdeki koltuklara bırakıldı. Tüm taraftarlara formanın dağıtılmasının yanında, Cedi Osman isminin nasıl telaffuz edileceğine dair bilgi eklendi.

Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar

Şenol Güneş, sezon başından beri verilen fırsatları kullanamayan Lens'e, "Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter artık" diye sert çıktı.

Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo, taraftara açık yapılan idmandaki ortamın, F.Bahçe stadındaki atmosferden çok daha iyi olduğunu söyledi.

Bir dönem Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ı çalıştıran Scolari, eski öğrencisi Ronaldo'nun kendisinden Çin hakkında bilgi aldığını ifade etti.

Ali Koç, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" diyen bir kongre üyesine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

1 Tolga Ciğerci kendini savundu: Hiç takdir etmiyorlar Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında kaçırdığı golle taraftarını çıldırtan Tolga Ciğerci pozisyonu anlattı. Ciğerci, "Orada sağıma alabilsem Volkan'ın şansı olmazdı" dedi.

2 Şenol Güneş'ten Lens'e: Yeter artık Şenol Güneş, sezon başından beri verilen fırsatları kullanamayan Lens'e, "Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter artık" diye sert çıktı.

3 Igor Tudor: Galatasaray benim takımım diyebilirim Sneijder'in takımdan gönderilmesinin kendi kararı olmadığını söyleyen Galatasaray'ın eski hocası Tudor, "Bu takım benim takımım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

4 Cleveland taraftarlarına Cedi Osman forması dağıtıldı Milli yıldızımız Cedi Osman'ın forması tribünlerdeki koltuklara bırakıldı. Tüm taraftarlara formanın dağıtılmasının yanında, Cedi Osman isminin nasıl telaffuz edileceğine dair bilgi eklendi.

5 Scolari: Ronaldo bana Çin'i sordu Bir dönem Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ı çalıştıran Scolari, eski öğrencisi Ronaldo'nun kendisinden Çin hakkında bilgi aldığını ifade etti.

6 Ali Koç'un Ersun Yanal cevabı salonda alkış topladı Ali Koç, "Ersun Yanal'ı istiyoruz" diyen bir kongre üyesine, "Benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi daha anlamamışsınız" şeklinde cevap verdi.

7 Everton, Garry Rodrigues'i istiyor Galatasaray'da form grafiği yükselen Garry Rodrigues'e Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton talip oldu. İngiliz ekibi sezon sonu teklifini sarı-kırmızılı kulübe iletecek.

8 Nagatomo: Bizim idman Kadıköy'deki atmosferden iyiydi Galatasaray'ın Japon sol beki Nagatomo, taraftara açık yapılan idmandaki ortamın, F.Bahçe stadındaki atmosferden çok daha iyi olduğunu söyledi.

9 Milliler Riva'da toplandı İrlanda ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Takım, Riva'da toplandı.