Ersan'lı Sixers Hornets'i yendi

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers sahasında Charlotte Hornets'ı 108-94'lük skorla geçti.
Sixers'ta Ben Simmons 11 sayı, 15 asist ve 12 ribaunt ile "triple double" yaparken, Joel Embiid 25 sayı, 19 ribaunt, Marco Belinelli 21 sayı, Robert Covington ise 18 sayıyla galibiyette rol oynadı.
20 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise, ikişer sayı ve asist ile 5 ribauntluk katkı sağladı. Konuk ekip Hornets'ta Kemba Walker'ın 24 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistlik performansı mağlubiyeti önley