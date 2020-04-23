Ersin Destanoğlu: Sergen Hoca'ya hayranlıkla bakıyorum

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasının ardından kulüpler; resmi sosyal medya hesaplarından futbolcuları, taraftarlarla bir araya getirmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, bugün kulübün resmi Instagram hesabına konuk oldu.

''KÜÇÜKLÜKTEN BERİ BEŞİKTAŞLIYDIM''

Beşiktaş’a geliş hikayesini de anlatan Ersin, "Ben Bayrampaşa’da oynuyordum. Fulya’da bir maç yapmıştık. O dönem birçok hoca izledi o maçı. Bir gün Bayrampaşa’da hocam beni çağırdı, ’Seni Beşiktaş’a verdim, gitmek ister misin?’ dedi. Ben de ’Evet’ dedim. Küçüklükten beri ben Beşiktaşlıydım. Çok heyecanlandım. 2-3 aylık bir alışma sürecim oldu, sonra devam etti. Çok mutlu oldum." açıklamasını yaptı.

''SERGEN HOCA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ BİR ÖRNEK''

Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki soruyu da yanıtlayan Ersin Destanoğlu, "Yaşım itibarıyla Sergen Hoca'nın maçlarına çok yetişemedim. Bana hocalarım, ailem anlatırdı. Videolarını da izledim. O altyapıdan çıkmış, Beşiktaş’ta şampiyonluklar yaşamış. Sergen Hoca bizim için çok iyi örnek. Hayranlıkla bakıyorum ona." diye konuştu.