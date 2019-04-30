Ersun Yanal: 1 puana sevinen oyuncu istemem

Kötü giden sezonda derbi galibiyeti de alamayan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1 puanı son saniyede kurtardı. Valbuena'nın serbest vuruştan attığı golle beraberliği yakalayan Fenerbahçe'de yaşanan büyük sevinç eleştiri konusu olmuştu.

1 PUANA RAZI OLAMAYIZ

Maçın ardından oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal öncelikle sahadaki mücadele için oyuncularını tebrik etti. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra sahadaki özveri ve kaybetmemek için gösterilen çabayı takdir eden Yanal, buna rağmen yaşanan abartılı sevinci yersiz buldu.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bahseden Ersun Yanal, "1 puana sevinen oyuncuyla yola devam etmem. Her kim olursa olsun, 1 puana razı olan oyuncuyla işim olmaz. Fenerbahçe her zaman kazanmak için oynar." dedi.

Ligde 34 puanla 14. sırada yer Fenerbahçe, gelecek hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.