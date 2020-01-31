Ersun Yanal 2013-14 sezonunu işaret etti

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, 2013-2014 sezonundan örnekler verdi.
O sezon ligin 24. haftasında kazanılan Trabzonspor karşılaşması sonrası şampiyonluğa yürüdüklerini hatırlatan Yanal, yine aynısını başaracaklarını söyledi.
O SEZON NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı gibi 2013-2014 sezonunda oynanan kritik maç, sarı-lacivertli ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle devam ederken çıkan olaylar nedeniyle 89. dakikada tatil edilmiş, TFF daha sonra Kanarya'yı hükmen 4-0 galip saymıştı.
Bu karşılaşma sonrası iyice çıkışa geçen Fenerbahçe, nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti.