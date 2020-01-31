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Ersun Yanal 2013-14 sezonunu işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularını Trabzonspor maçı öncesi motive etmeye çalışıyor.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal 2013-14 sezonunu işaret etti
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Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi öğrencileriyle bir toplantı yapan teknik direktör Ersun Yanal, 2013-2014 sezonundan örnekler verdi.

O sezon ligin 24. haftasında kazanılan Trabzonspor karşılaşması sonrası şampiyonluğa yürüdüklerini hatırlatan Yanal, yine aynısını başaracaklarını söyledi.

O SEZON NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi 2013-2014 sezonunda oynanan kritik maç, sarı-lacivertli ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle devam ederken çıkan olaylar nedeniyle 89. dakikada tatil edilmiş, TFF daha sonra Kanarya'yı hükmen 4-0 galip saymıştı. 

Bu karşılaşma sonrası iyice çıkışa geçen Fenerbahçe, nisan ayında şampiyonluğunu ilan etmişti.

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