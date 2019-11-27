Ersun Yanal: 2013-14'teki kadro dünya markasıydı

Taraftarların yoğun isteği üzerine, geçtiğimiz sezonun 16. haftasında takımın başına getirilen teknik direktör Ersun Yanal, performansıyla 2013-2014 sezonunu aratır oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTürk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 2 puan daha kaybetti.

Oynattığı defansif ağırlıklı oyun hakkında yapılan eleştirilere cevap veren tecrübeli teknik adam, 2013-2014 sezonundaki kadronunu dünya markası oyunculardan kurulu olduğunu, bu yüzden aynı futbolu oynatamadığını söyledi.

"KADRO FARKI VAR"

Yanal, "O sezon hücum hattında çok önemli yıldızlar vardı. Kolay gol atabilen dünya markası oyuncularla oynadık. Şimdiki takım ise daha mücadeleci, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro." dedi.