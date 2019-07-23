Ersun Yanal, 3 bölgeye transfer bekliyor

Fenerbahçe, Elif Elmas'ı satarak oluşturduğu transfer bütçesini stoper, orta saha ve forvet transferleri için kullanacak.

DEFANSA KJAER, ORTAYA M'VİLA

Sarı-lacivertlilerde öncelik savunma bölgesi olacak. Sözleşmesi biten isimlerden Skrtel'e yeni bir kontrat öneren Fenerbahçe, Kjaer'le de temaslarını sürdürüyor.

Danimarkalı Mathias Zanka'yı alternatif stoper olarak gündeminde tutan Kanarya, Skrtel'in kalması durumunda, Kjaer veya Zanka'dan birini daha alacak.

Stoper bölgesine yapılacak 2 transferden sonra orta sahaya da en az 1 takviye yapılacak. Elif Elmas'ın satılması sonrası orta sahadaki alternatifleri azalan sarı-lacivertli takım, Yann M'Vila ve Khedira ile görüşüyor.

Bu bölgede öncelik Khedira'da olsa da Alman oyuncunun maliyeti sarı-lacivertli ekibi zorlayacak gibi görünüyor. 32 yaşındaki Juventuslu yıldızdan sonuç alınamazsa, Fransız 6 numara Yann M'Vila'ya imza attırılacak.

FORVETE İKİ ADAY VAR

Vedat Muriç'in performansından memnun olan Ersun Yanal, 1 forvet daha alınmasını talep etti. Kosovalı golcünün tek başına yetersiz kalacağını düşünen deneyimli teknik adam, Benteke'nin takıma kazandırılması yönünde rapor verdi.

İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Belçikalı forvetin takımıyla 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe, oyuncuyu kiralamak istiyor ancak Ada ekibi kiralamak yerine satmanın planlarını yapıyor.

Ersun Yanal'ın golcü listesindeki diğer isim ise Glasgow Rangers'ın 23 yaşındaki forveti Morelos. Sarı-lacivbertliler Benteke'den olumlu geri dönüş alamazsa Kolombiyalı Morelos'e yönelecek.

Moreles için paranın yanı sıra Reyes de takasta önerilecek.