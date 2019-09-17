Ersun Yanal 3 futbolcuyu kadroda düşünmüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımda görmek istemediği isimleri belirledi.

TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroya alınmayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra iki isimle daha yolların ayrılacağı öğrenildi.

Maccabi Tel Aviv takımıyla görüşen Ekici, İsrail ekibiyle anlaşırsa devre arası gidecek.

ZAJC DA YOLCU

Geçen sezonun ortasında büyük umutlarla transfer edilen ancak bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc'ın da biletinin kesildiği belirtildi.

LİSTENİN SON HALKASI SADIK

Diğer taraftan "Yerli Puyol" denilerek alınan ancak bu sezon Jailson'dan bile formayı kapamayan Sadık Çiftpınar'ın da ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.