Ersun Yanal 4 bölgeye transfer istedi

Cocu'yla yollarını resmen ayıran Fenerbahçe'de takımın başına Ersun Yanal getirildi.

Yönetimle yaptığı toplantıda anlaşmanın detaylarını konuşan deneyimli teknik adam, kadro hakkında da bir rapor sundu ve takviye yapılması gereken mevkileri bildirdi.

EN AZ 4 TAKVİYE İSTEDİ

Öncelikli olarak kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf, Dirar ve Ozan'ın affedilmesini isteyen Yanal, sol bek, orta saha, kanat ve forvet bölgelerine transfer istedi.

İsmail Köybaşı'nın performansını yetersiz bulan Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'la birlikte sol bekte rekabet edecek bir ismin alınmasını istiyor.

Orta saha bölgesinde yaratıcı oyuncu eksikliği olduğunu düşünen 56 yaşındaki teknik adam, bu mevkiye de takviye bekliyor. Yanal, her iki kanatta da oynayabilen oyuncu talebinde de bulundu. Deneyimli çalıştırıcı hem sağ hem de sol kanatta oynayacak hızlı bir futbolcu alınması yönünde rapor verdi.

BURAK'I İSTEDİ

Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük problemi gol yollarında yaşadığını ifade eden Ersun Yanal, Slimani, Frey ve Soldado'dan formayı alacak, direkt ilk 11'e girecek bir golcünün takıma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yanal'ın Trabzonspor'dan eski öğrencisi Burak Yılmaz'ın alınmasını istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli ekibe kendi futbol anlayışını bir an önce oturtmak isteyen Yanal'ın talepleri devre arasında gerçekleştirilecek.