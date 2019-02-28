Ersun Yanal: Abartmayın kazanmadık

Fenerbahçe camiası Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'ü yakalamanın keyfini yaşarken, teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına ikaz geldi.

HEDEFLEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ

Derbiyi kazanmadıklarını ifade eden Yanal, "Sadece bir puan aldık. Evet öz güven kazandık, kimliğimizi bulduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik. Ama galip gelmedik. Hâlâ hedeflediğimiz noktada değiliz" dedi.

Beşiktaş maçının geride kaldığını vurgulayan Ersun Hoca "Henüz başardığımız bir şey yok. Önümüzde birbirinden zorlu maçlar var. İkinci yarının en iyi çıkış yapan takımlarından Rize'yi misafir edeceğiz. Sahamızda kazanmak zorundayız" sözleriyle oyuncularını uyardı.





RİZE'Yİ MUTLAKA YENMELİYİZ

Rizespor'un takım disiplinine dikkat çeken Ersun Yanal "Bizim Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yaptığımızı onlar sürekli hâle getirmiş durumdalar" ikazında bulunurken "Moralimiz yerinde, sahamızda oynayacağız ama bunlar kazanmamız için yeterli değil. Fenerbahçe kimliğini sahaya yansıtmak ve onlardan daha fazla mücadele etmek zorundayız. Aksi takdirde istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız ki, bunu düşünmek bile istemiyoruz" ifadesiyle oyuncularından beklentilerini dile getirdi.

Rize'ye yönelik hazırladığı detaylı analizleri oyuncularına anlatan Yanal, özellikle savunma oyuncularından bireysel hatalara son vermelerini istedi.