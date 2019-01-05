Ersun Yanal: Affetmek ne büyük intikam

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktörü Ersun Yanal, FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın kurduğu sistem sayesinde Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı" diyen Volkan Demirel'e cevap verdi.

GEÇMİŞ GEÇMİŞTE KALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, camiadan özür dileyerek takıma geri dönen kaleci Volkan Demirel'le ilgili, "Volkan, Fenerbahçe tarihinde önemli figürlerden biridir. Geçmiş geçmişte kalmıştır, affetmek en büyük intikamdır. Ben o intikamı aldım. Volkan, Fenerbahçe için 18 yılını vermiş. Ufacık bir göz kırpmayla bunu silemezsiniz. Tartışmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.

Ersun Yanal'dan Volkan'a: Affetmek en büyük intikam - İZLE