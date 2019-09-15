Ersun Yanal: Alanya'dan liderliği alalım

Yeni sezona iyi başlayan Fenerbahçe, ligin ilk 2 haftasında liderlik koltuğunda oturmuş, 3. haftada ise zirveyi Alanyaspor'a kaptırmıştı. Sarı-lacivertliler yarın (Pazartesi saat 20.00) oynanacak mücadeleyle rakibinden koltuğu devralmak istiyor.

"RAKİPLERE MESAJ VERELİM"

Milli ara öncesi şampiyonluğa ne kadar istediklerini ve takım kalitesini herkese gösterdiklerini dile getiren Ersun Yanal, "Alanyaspor'u yenerek rakiplerimize açık bir mesaj vermeliyiz" dedi.

Ligde 3'te 3 yapan Alanyaspor'un tehlikeli bir ekip olduğunu ifade eden Ersun Yanal, "Alanyaspor maçı psikolojik üstünlük için önemli. Bu ligin en iyi takımıyız. Kazanalım, liderlik koltuğunu geri alalım" şeklinde konuştu.

Rami'nin hazır olmadığını düşünen Yanal, Emre'yi de dinlendirecek.

Deneyimli teknik adamın Alanyaspor'a karşı çıkaracağı 11 şu şekilde: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Tolga, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriç.