Ersun Yanal, Ali Koç'u bekliyor

Ligde alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe camiasının adeta ortak isteği haline gelen teknik direktör Ersun Yanal ile ilk zirvesini gerçekleştiren sarı-lacivertlilerde gözler başkan Ali Koç'a çevrildi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un yaklaşık bir saat birebir görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına vardığı sarı-lacivertli yönetimin nihai karar konusunda yurt dışında bulunan başkan Ali Koç'un İstanbul'a dönmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

SporX'te yer alan habere göre dün öğle saatlerinde gerçekleşen zirve sonrası teknik direktör Ersun Yanal'ın telefonlarını kapatması ve sarı-lacivertli yönetimin de iki gündür bu konuda bir yalanlama yapmaması görüşmeyi doğrularken, Semih Özsoy'un başkan Koç ile biraraya geldikten sonra konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağı belirtildi.

Başkan Ali Koç'un kendi özel işleri için yurt dışında bulunduğu öğrenilirken, yönetime yakın isimler sürecin yavaş işleme nedeninin Cocu'nun sözleşme feshinden kaynaklanan hukuki durum olduğunu belirttiler.

EN BÜYÜK SORUN COCU'NUN SÖZLEŞMESİ

Yeni teknik direktör konusunda en önemli sıkıntısı Cocu'nun sözleşmesinin fesh edilmemesi olurken Fenerbahçe yönetimin Hollandalı teknik adamın sözleşmesini hala fesh edememesi kafaları karıştırdı.