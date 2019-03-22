Ersun Yanal Alper Potuk'u takımda istemiyor

Fenerbahçe'de son 2 yıldır büyük bir düşüş yaşayan Alper Potuk, sarı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş belirlemeye başlayan teknik direktör Ersun Yanal'ın, sarı-lacivertli yönetime bir rapor verdiği öğrenildi.

MAGAZİNLE GÜNDEME GELİYOR

Yanal'ın verilen şansları iyi değerlendiremeyen ve futboldan çok magazinle gündeme gelen Alper'in gelecek sezon takımda kalmasını istemediği belirtildi.

Bu sezon ligde sadece 7 maçta forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, gol veya asist üretemedi.

Henüz geçen sene sözleşmesini uzatan Alper'in alınan bu karara şaşırdığı ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.