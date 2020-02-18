Ersun Yanal antrenmana katılmadı

Pazar günü sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilginç bir olay yaşandı.

Bu sezon kötü oynayarak kaybedilen bazı maçların ardından idmana çıkmayarak tepkisini ortaya koyan teknik direktör Ersun Yanal'ın yine aynı reaksiyonu gösterdiği öğrenildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Ankaragücü karşılaşmasındaki kötü futbol nedeniyle öğrencilerine oldukça kızgın olan Yanal'ın dünkü antrenmana katılmadığı belirtildi.

Öte tandan Fenerbahçe resmi sitesinden yayınlanan idman fotoğraflarında da Yanal'ın yer almadığı görüldü.