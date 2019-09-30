Ensonhaber.com'a dön

Ersun Yanal: Artık önümüz çok açık

Galatasaray derbisi sonrası oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, zorlu bir fikstürden başarıyla çıktıklarını belirterek, şampiyonluk vurgusu yaptı.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal: Artık önümüz çok açık
Yorum Yap

Galatasaray deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal sonuçtan memnun. Ezeli rakiplerinden 1 puan almanın önemine değinen deneyimli hoca, oyun olarak da üstün olduklarını söyledi.

"FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE"

"Galatasaray'a oyunumuzu kabul ettirdik" diyen Yanal şöyle konuştu: "Burada yenilmemek önemliydi. Yeni bir takımız, bunun yanından sakat oyuncularımız da var. Buna rağmen zorlu süreci başarıyla atlattık, artık önümüz açık."

6 haftalık periyotta zorlu maçlar oynadıklarına dikkat çeken 56 yaşındaki hoca, "İlk 6 hafta Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'la oynadık. Kırıcı bir maç takviminden başarıyla çıktık. Rakiplerimizin üzerindeyiz ve artık fikstür bizim lehimize. Önümüz açık, bu takım şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM