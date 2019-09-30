Ersun Yanal: Artık önümüz çok açık

Galatasaray deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal sonuçtan memnun. Ezeli rakiplerinden 1 puan almanın önemine değinen deneyimli hoca, oyun olarak da üstün olduklarını söyledi.

"FİKSTÜR AVANTAJI BİZDE"

"Galatasaray'a oyunumuzu kabul ettirdik" diyen Yanal şöyle konuştu: "Burada yenilmemek önemliydi. Yeni bir takımız, bunun yanından sakat oyuncularımız da var. Buna rağmen zorlu süreci başarıyla atlattık, artık önümüz açık."

6 haftalık periyotta zorlu maçlar oynadıklarına dikkat çeken 56 yaşındaki hoca, "İlk 6 hafta Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray'la oynadık. Kırıcı bir maç takviminden başarıyla çıktık. Rakiplerimizin üzerindeyiz ve artık fikstür bizim lehimize. Önümüz açık, bu takım şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.