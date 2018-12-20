Ersun Yanal: Asık surat görmek istemiyorum

Taraftarın büyük çabası sonunda Başkan Ali Koç’un da ikna olmasıyla Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü’ne getirilen Ersun Yanal, camianın kendisine verdiği desteği karşılıksız bırakmamak için dört elle işe sarılmış durumda.

Kurmaylarıyla birlikte Samandıra’ya kamp kuran Ersun Hoca günün büyük kısmında tesislerde. “Fenerbahçe’de yaşamış olduğum güzel günler tekrar burada olmamın sebebi” diyen Yanal “Büyük taraftarımızın bize yüklediği misyon ve sorumluluk da bize çalışma aşkı ve enerji veriyor” ifadesiyle gücünün tribünlerden aldığını belirtti.

TARAFTARIMIZIN KEYİF ALACAĞI TAKIM YOLDA

Fenerbahçe’nin sahaya her zaman kazanmak için çıktığını vurgulayan tecrübeli teknik adam “Bu dakikadan sonra taraftarlarımızın keyif alacağı, istediği, özlediği takımın oluşumu için düğmeye bastık” derken başarının formülünü de “Tek başımıza değil hep beraberiz” sözleriyle özetledi.

En büyük arzusunun Fenerbahçe’yle bir kez daha şampiyonluk yaşayarak camianın yıllardır beklediği 4. yıldız hasretine son vermek olduğunu dile getiren Ersun Yanal “Fenerbahçe için her şeyi yapacak tutkuya sahibiz” derken, “Bizim tek amacımız Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşması. Camiamızın ve taraftarımızın hiç kuşkusu olmasın. İyi bir takım gelecek” ifadesiyle iddiasını vurguladı.

HERKESİN YÜZÜ GÜLECEK

Pozitif duruşunu bütün takıma yayma çabasındaki Ersun Hoca’nın bu konudaki ilk hamlesi ise “Herkesin yüzü gülecek” talimatı vermek oldu. Samandıra’da asık suratlı kimse istemeyen Yanal “Samandıra’da herkesin mutlu olması çok önemli. Oyuncusundan malzemecisine herkes yaptığı işten keyif almalı, herkesin yüzü gülmeli. Bunu sağlamadan başarı gelmez” derken, özellikle oyuncularla birebir görüşmeler yaparak kendi felsefesini takıma ezberletmeye çalışıyor.