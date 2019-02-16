Ersun Yanal: Asla hakemleri eleştirmedim

Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve alt sıralardan kurtulamadı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, takımın geleceği ve maçın hakemi hakkında maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"TAKIM OLARAK ÇÖZÜM BULMALIYIZ"

Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim oyuncularımız bunlar, bunlar içerisinden 11 çıkarmalıyız. Her seferinde bir kişiye (Slimani) takılırsak, işimiz daha da zorlaşır. Takım olarak çözüm bulmalıyız. Biz bu meseleleri çözeceğiz."





"KÜME DÜŞMEYİ DÜŞÜNMEM RAHAT OLUN"

"Gelecek adına oynadığımız oyundan ve yapacağımız performanstan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de futbolun adaletli bir ortamda oynanması adına umutlarım devam ediyor.

Fenerbahçe'nin bu işten çıkacağı oyunları oynamadık mı, oynadık. Hak etmedik mi, hak etti. Bugün de kazansaydık, hak ettiğimizi düşünecektim. Kimsenin şüphesi olmasın, Fenerbahçe iyi oynayacak. Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım, ne de düşünürüm."





HAKEMLERDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

"Hakemlerden şikayetçi değilim, hakemlerin yönetilme tarzından şikayetçiyim. Asla hakemleri de eleştirmedim."