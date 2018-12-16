Ersun Yanal: Ayağa kalkma zamanı

Sezona Cocu'yla başlayan Fenerbahçe, Hollandalı isimle yollarını ayırıp takımı yardımcı antrenör Koeman'a teslim etmişti.

Cocu gibi Koeman da beklenen etkiyi yaratamayınca Ali Koç yönetimi Ersun Yanal'ı göreve getirdi. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan Yanal, takımla ilk toplantısını yaptı.

"YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Türkiye gazetesinin haberine göre, ilk antrenman öncesi oyuncularla konuşan Yanal, sezon başından beri yaşanan her şeyin geride kaldığını ifade ederek, "Oynadığınız maçları, aldığınız sonuçları unutun. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Arkamızda bizden başarı bekleyen milyonlar var. Onların da desteğiyle bu işi başaracağız" dedi.

Büyük bir heyecan ve yüksek motivasyonla göreve başlayan Ersun Yanal, "Bireysel olarak yetenekli oyuncularsınız. Şimdi takım olup ayağa kalkma zamanı. Başınızı yerden kaldırın ve işinize odaklanın. Birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel yok. Ben size inanıyorum. Siz de birbirinize inandığınızda ortaya koyacağımız farkı herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin Fenerbahçe'den önemli olmadığını dile getiren tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Ben dâhil herkes elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu takım hak ettiği yere gelecek. Evet kolay olmayacak, hemen olmayacak. Ama bize güvenen milyonlara onlar için nasıl savaştığımızı göstermek boynumuzun borcu"