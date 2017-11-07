Ersun Yanal: Aziz Yıldırım'la aramızda sorun yok

Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın durumu ve Fenerbahçe hakkında Beyaz TV'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın yaptığı açıklamalar;

"Fenerbahçe çok büyük bir camia, bu günleri de atlatacaktır. Taraftarlar ve camia kenetlenmeli. Aziz Yıldırım başkan iyi niyetli. Geçmişte aramızda sıkıntı olduğu söylendi ama ben öyle anlatıldığı, konuşulduğu gibi başkan ile bir problem yaşamadım. Ortada bir problem falan da yok. Aziz Yıldırım ile aramda hiçbir sıkıntı olamaz"





AYKUT KOCAMAN KARDEŞİM GİBİ

"Fenerbahçe'nin başında şu an bir teknik direktör var. Aykut Kocaman benim kardeşim gibidir ve çok da değerli bir teknik adamdır. Kafası şu aralar çok karışık. Bundan fırsat çıkarmak, yaratmak bana da kimseye de yakışmaz. Bu takımın başında Aykut Kocaman var. Bunları konuşmak yersiz ve zamansız olur."





"AZİZ YILDIRIM'LA ARAMIZDA SORUN YOK"

"Fenerbahçe çok büyük bir camia. Aziz Yıldırım'a herkesten çok ben üzülüyorum. Bu zor günlerde başkana da Aykut hocaya da destek olunmalı. Bundan fırsatçılık yaratmak hiç doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe taraftarına mesajım: Bu zor günlerde kulüplerine destek olmalarıdır. Benimle ilgili düşünceler için hepsine teşekkür ediyorum."