Ersun Yanal: Bahanemiz kalmadı

Ankaragücü deplasmanına hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularını net bir dille uyardı.
"Camianın daha fazla puan kaybına tahammülü yok" diyen Yanal "Bizim bahanemiz kalmadı. Bu desteğe gereken cevabı vermek zorundayız" şeklinde ikaz yaptı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İsmail Köybaşı, Eskişehir karşısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Hazırlık maçında attığı iki golle Ersun Yanal'dan forma isteyen İsmail'in Ankaragücü maçında şans bulabileceği öğrenildi.