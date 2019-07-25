Ersun Yanal: Bambaşka bir Fenerbahçe olacak

Başarısız geçen yılın ardından yaz transfer döneminde önemli hamleler yapan sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda şampiyonluk hedefliyor. Deneyimli teknik adam Ersun Yanal da bambaşka bir Fenerbahçe izleteceklerini belirtti.

"GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİYİZ"

Yeni transferlere dikkat çeken Yanal, "Aramıza katılan isimlerin hepsi çok değerli. Adaptasyon sürecini hızlı atlattılar. Yeni transferlerimiz çok hırslı ve çalışkan. Geçen sezondan çok daha güçlüyüz. Üstelik daha transferlerimiz de bitmedi." şeklinde konuştu.

57 yaşındaki deneyimli hoca, "Güçlü takımlarla oynayarak kendimizi test etme imkanımız olacak. Özellikle ay sonunda Bayern Münüh, Real Madrid, Tottenham gibi takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Neler yapabileceğimizi herkes görecek." dedi.

Fenerbahçe, ay sonunda düzenlenecek dörtlü turnuvada Bayern Münih'le karşılaşacak. Diğer mücadele ise Real Madrid ile Tottenham arasında olacak.

Bayern Münih maçının sonucuna göre sarı-lacivertli ekip, Real Madrid ya da Tottenham'la oynayacak.