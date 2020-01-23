Ersun Yanal: Başakşehir'i yine yeneceğiz

Deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 yenerek ligin ikinci yarısında iyi başlayan Fenerbahçe'de gözler Başakşehir karşılaşmasına çevrildi.

36 puanla lider Sivasspor'un ardından ikinci sırada yer alan Başakşehir'i yeneceklerini belirten Ersun Yanal, oyuncularıyla özel bir toplantı yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ MAÇ"

Takımını motive etmek için yoğun mesai harcayan deneyimli hoca, ligin ilk yarısında oynanan ve 3 puanla ayrıldıkları maça gönderme yaptı.

Galibiyetin şampiyonluk yarışında büyük bir adım olacağını ifade eden Yanal, şöyle konuştu: "Şimdi önümüzde çok zorlu bir sınav var. Başakşehir oyun içinde son derece sabırlı olan bir takım. Kıran kırana bir maç oynayacağız. Rakibimizi deplasmanda yendik, bunun öz güveni önemli. Ayrıca taraftarımız da yanımızda olacak. 90 dakika boyunca aynı motivasyonla oynamanızı bekliyorum"

Süper Lig'de 34 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe, Kadıköy'de zorlu sınavdan galip ayrılırsa Başakşehir'in üzerine çıkacak.