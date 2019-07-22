Ersun Yanal, Benteke'yi istiyor

Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Frey'i de Rizespor'a kiralayacak. Forvet bölgesini tamamen değiştiren sarı-lacivertli ekip, Vedat Muriç'ten sonra Benteke'yi de kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE, KİRALAMAK İSTİYOR

Önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek olan Damien Comolli, Premier Lig ekibinin yetkilileriyle görüşecek.

UEFA'dan gelen iyi haberle nefes alan Kanarya, yeniden transfere yoğunlaştı ve ilk iş olarak Benteke'ye teklif yapacak.

Yıllık 4 milyon euro kazanan Belçikalı golcünün maaşında indirime gitmesi bekleniyor. İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle sezonun yarısını kaçıran 28 yaşındaki forvet, çıktığı 16 maçta ise 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Benteke'nin menajeri Kısmet Eriş'le görüşecek olan Comolli, oyuncuyu kiralamak için teklif yapacak. Belçikalı futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.