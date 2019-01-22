Ersun Yanal: Bir daha asla bu skorlar olmayacak

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Zaman zaman iyi oynadığımız ve uzun zamandan beri belki de dış saha performanslarına göre iyi başladığımız bir maçtı. Belirli kırılma noktalarındaki problemler yüzünden rakip tarafından baskıya maruz kaldığımız dakikalar vardı. Bu konuda müdahale ve hamle şansımız da kalmamıştı. Maalesef o baskıyı kuramadık. Bu baskı sonrasında yine gündemi çok meşgul edecek tartışmalar var. O tartışmalarla sonlandı maç. Keşke bu tartışmalar olmasa ve futbolun içinde kalsaydık. Şu anda yine gündemde. Dün oynanan maçın sonrasında yine gündemde, bugün de gündemde. Bunun maçın önüne geçmemesi benim en büyük dileğim. Biz hem takım performansını yükseltmek, hem ikinci yarıda farklı bir performansla taraftarımızın, camiamızın karşısında olmak niyetindeyiz. Zaman zaman oynadığımız bu oyunu daha uzun zamana yaymak ve özellikle bugün organizasyon anlamında iyi bir takım olan Bursaspor karşısında birçok bölümünü daha iyi geçirebilirdik. Galibiyeti maalesef tartışmalı bir sonuçla kaybettik ve berabere bitirdik. Bundan sonraki oynayacağımız avantajlı maçlarımız var. Onlardan çıkıp, en sonunda da istediğimiz hedefe ulaşarak, artık Fenerbahçe’nin ne olursa olsun başka bir skorun aklında olmayacağı günlere taşımak en büyük dileğimiz olacak” dedi.

“FENERBAHÇE BUNUN DIŞINDA BİR HEDEF ASLA ORTAYA KOYAMAZ”

Çalışarak birçok şeyin giderileceğinden yana olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, “Fenerbahçe’de bugün bulunan oyuncuların hepsi Fenerbahçe takımının büyüklüğü içinde davranmak ve o zirveye çıkmak zorundadır. En azından bu çabayı gösterecektir. Bu hedef mutlaka konmalıdır. Fenerbahçe bunun dışında bir hedef asla ortaya koyamaz” dedi.

“UMARIM YANLIŞ BİR ŞEY YOKTUR”

VAR sistemini de değerlendiren Yanal, “VAR sistemi bugün dünyada artık tartışılmaması gereken bir sistem gibi oturdu. Bütün federasyonlar bunu uygulamaya başladılar. Artık UEFA’nın ikinci kupası olan kupada da önümüzdeki sezondan itibaren başlanacak ama bununla ilgili tartışmalar ve yorumlar bitmeyecek gibi duruyor. Dünden sonra bugün de bu tartışılmaya devam edecek. Artık fazla tartışılmadan, çok daha net, anlaşılır bir biçime geçmesi hepimizin dileği. Güvenmekten başka çaremiz yok, güveneceğiz. Umarım hata yapılmamıştır. Bu hatanın dönüşü zor. Hepimiz hata yapıyoruz ama belirleyici olduğunda çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Ben uzman değilim. Sonuçta VAR konusunda uzman olarak da konuşacak değilim. Çok ciddi eğitim alınıyor. Umarım yanlış bir şey yoktur” dedi.

“SAHADA BU YETENEK VE BECERİYİ KULLANACAK DURUMA GELMELİYİZ”

Bir basın mensubunun takımın kondisyonuna ilişkin sorusuna ise Yanal, “Kondisyonla alakalı olan bir konu değil. Kondisyon başka bir şey. Biz bunu kıracak yetenekte ve beceride davranmak zorundayız. Sahada bu yetenek ve beceriyi kullanacak duruma gelmeliyiz. Bunu oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

“BİR DAHA ASLA BU SKORLAR OLMAYACAK”

‘Başarı ısrar etmek ve planlamaktan, hazır olmaktan geçer’ diyen deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şans sizi bulacaksa çok çalışmak, planlamak ve doğru planları uygulamaktan geçer. Yanlış yaptığın şeyi değiştirmek ve yeni yollar bulmaktan geçer. Biz ısrar edeceğiz, çalışacağız ve devam edeceğiz ve Fenerbahçe’nin bu kırılma anlarını yaşamaması için güven gerekiyorsa, elbette oyuncu konusu gündeme geliyor sorular soruluyor, evet eksiğimiz varsa Fenerbahçe standartlarına kavuşturmak ve onu oluşturmak için her türlü çabayı göstereceğiz ve bunu yapacağız. Önümüzde çok güzel maçlar var. Fenerbahçe oynadığı oyunla asla geriye dönmeyecek. Çünkü geriye baktığımızda bazı kötü maçlarımız var, olmayacak maçlarımız var, farklı skorlar var ve buraya asla dönmeyeceğiz. Bir daha asla bu skorlar olmayacak ve önümüze bakacağız. Bugün zirvede oynayan takımlara baktığınızda bugünkü deplasmanlar, oyunlar kolay değildir. Bursaspor’un taraftar, stat, camia ve ortaya koyduğu oyun takdire şayandır. Mücadele var sahada. Bu mücadeleyi sert ve agresif şekilde ortaya koydular, bizim onları kırma şansımız var mıydı vardı ama kıramadık. Çünkü oyuncularımızın bunları kırmaya cesareti, tekniği ya da becerisi yetmedi. Onun için de bir takım takviyeler, çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunu artık yapacağız çok net görünüyor. Çünkü oyuncu derinliği ve kendine güven sonrasında oluşturacağınız çok daha farklı bir yol var. Çünkü bu takım kendine güveni elde ettiğinde bu oyuncuların performansı böyle olmayacak. En ufak bir şekilde, baskıda bu kırılabiliyor bunu da ayağa kaldırmak bizim işimiz, yapacağız.