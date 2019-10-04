Ersun Yanal: Bir kaza yaşadık

Sarı lacivertli takımın hocası Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

"KANATLARIMIZ SAKATTI"

"Merkezi iyi kapatan bir takımla oynadık, daha önce de biliyorduk bunu. Çözümü ise özellikle kanatlardan çok iyi organizasyon yapmaktı. Kanatta iki oyuncumuz sakat, sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Bu eksiklikler yavaşlattı."

"MERKEZİ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİK"

"Kanatları da kullanmamıza rağmen bir türlü geçemedik merkezi. Pozisyonlardan yararlanamadık. Oyuncularımızın duyarlılığını çok iyi anlıyorum. İçeride çok üzgünlerdi. Bu takıma inanıp devam etmemiz lazım, ben de bu takıma inanıyorum ve güveniyorum."

"BAŞIMIZA BİR KAZA GELDİ"

"Eksik oyuncularımız geldiğinde kanat oyununu o bölgenin gerçek oyuncularıyla oynadığımızda bu sorun düzelecektir. Bugün bu başımıza gelen kaza diyelim, rakibin direnciyle birleşince bizim karşı direncimizle birlikte hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu."