Ersun Yanal: Bir şeyleri değiştirmek için çaba harcıyoruz

Fenerbahçe Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Üzerlerinde tedirginlik olduğunu belirten Yanal, "Başkanımızdan, en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba harcıyoruz. Oyunun hakimi değilsek bu kabul edilebilir değil, ben de kabul edemem. Çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların da tedirginliği üzerimizde vardı." dedi.

"BUNU DEVAM ETTİRMELİYİZ"

İyi oyunları tekrarlamaları gerektiğini ifade eden Yanal, "Fenerbahçe kazanmıştır ama kazanmanın ötesinde oynaması gereken oyunu her zaman oynamalıyız. İyi oyunları tekrarlamalıyız. Bunu yapabilen bir takım olduğumuza göre bunu devam ettirmeliyiz." diye konuştu.