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Ersun Yanal bir stoper daha istiyor

Göreve geldiği günden bu yana 4 stoper transferi yaptıran Ersun Yanal, devre arasında bir defans oyuncusu daha istedi. Yanal'ın, Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'den memnun olmadığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal bir stoper daha istiyor
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Eldeki stoperleri beğenmediği için haftalardır Jailson'u defansta oynatan Ersun Yanal'ın, yönetime bir rapor verdiği öğrenildi.

Özellikle Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'nin performanslarından memnun kalmayan tecrübeli teknik adam, devre arasında bir defans oyuncunun daha alınmasını istedi.

SOL BEK DE ALINACAK

Göreve geldiği günden bu yana 4 stoper transferi yaptıran (Sadık, Serdar, Zanka, Rami) 56 yaşındaki teknik adamın bu isteği karşısında yönetimin, nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

Sarı-lacivertlilerin, ayrıca ocak ayında sol bek transferi de yapması bekleniyor.

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