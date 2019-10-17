Ersun Yanal bir stoper daha istiyor

Eldeki stoperleri beğenmediği için haftalardır Jailson'u defansta oynatan Ersun Yanal'ın, yönetime bir rapor verdiği öğrenildi.
Özellikle Sadık Çiftpınar ve Adil Rami'nin performanslarından memnun kalmayan tecrübeli teknik adam, devre arasında bir defans oyuncunun daha alınmasını istedi.
SOL BEK DE ALINACAK
Göreve geldiği günden bu yana 4 stoper transferi yaptıran (Sadık, Serdar, Zanka, Rami) 56 yaşındaki teknik adamın bu isteği karşısında yönetimin, nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.
Sarı-lacivertlilerin, ayrıca ocak ayında sol bek transferi de yapması bekleniyor.