Ersun Yanal: Birlikte yürürsek önümüzde kimse duramaz

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyapsor'u 5-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışından kopmadığını kanıtladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi:

"SERT VE İYİ SAVUNAN BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Sert ve iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Fenerbahçe'nin eksikleri, özellikle de kanatlar tamamlandıkça ne kadar süratlı ve çabuk bir oyun oynanacağının mesajını verdik."

"TARAFTARIMIZA MESAJI VERDİK"

"İstediğimiz oyunun kanat oyuncularıyla ne kadar etkili oynandığının mesajını bugün taraftarlarımıza verdik. Bu mesajın doğru algılanıp daha güçlü destek olacakları günler başlayacak, iyi bir sonuç aldık, mutluyuz."

"BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜMÜZDE ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

"Golleri takıma ne kadar yayarsak ve çeşitlilik ne kadar artarsa bizim için avantaj olacak. Taraftarlarımıza bu mesajı verdiğimiz için mutluyuz. Bugün geldiğimiz noktada taraftarımızın ortaya koyduğu tavır, camianın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı tavır bizim için de geçerli. Taraftarımız ve yönetimimizle kenetlenip yürüdüğümüzde önümüzde kimse duramayacak diye düşünüyorum."