Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması

Süper Lig' de Fenerbahçe, 2019'un son maçında Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmasını bildi.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli hoca, yaptığı açıklamada sezon sonunda şampiyonun Fenerbahçe olacağını bir kez daha tekrarladı.

"POZİSYON ZENGİNLİĞİ OLMAYAN BİR OYUNDU"

Ersun Yanal'ın yaptığı maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"İlk ve son maçları oynamak zordur. Bugün böyle bir maçta oyuncularımız için kolay bir gece olmadı. Pozisyon zenginliği olmayan bir oyundu. Birçok iyi oynadığımız maçlarda kazanamadık. Skoru aldık bugün. Hakem değerlendirmelerini kamuoyuna bırakıyorum."

"LİGİ ZİRVEDE KAPATMAK İSTİYORUZ"

"Oyunun ofansif yönlerini güçlü oynayabileceğimiz anlar vardı. Biz bütün doğru yapmaya çalışan bir kulübüz. Bu doğruların içinde futbol doğruları da var. Bu doğruları oynayıp ligi zirvede kapatmak istiyoruz. Biz şampiyon olacağız. Arkadaşlarımız emin. Futbolun doğrularını yaparak şampiyon olacağız."

"TRANSFER İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"

"Her zaman hazırız transfer için. Ayın 6'sında akşam oturup basın toplantısında konuşacağız."

"6 OCAK'TA BASIN TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

6 Ocak'ta bir basın toplantısı ile transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapacağını kaydeden çalıştırıcı, "Transfer çalışmalarımız var, her zaman buna hazırız. Ayın 6'sında akşam basın toplantısı yapacağız, orada konuşuruz" diye konuştu.

