Ersun Yanal: 3-0'dan geri dönebilecek tek takım biziz

Beşiktaş karşısında ilk 45 dakikalık dilimi 3-0 geride kapatan Fenerbahçe'de deneyiml teknik adam Ersun Yanal, devre arasında sinirli olmasına rağmen takımını motive edici bir konuşma yaptı.

"GALATASARAY MAÇINI HATIRLATTI"

"Kendine güvenmeyen ikinci yarıya çıkmasın" diyen Yanal, "Bu Fenerbahçe'nin oyunu değil, utanmıyor musunuz? Kendisine güvenmeyen ikinci yarıya çıkmasın. Biz gerekirse 8 kişi de çıkarız. Yine de şerefimizle oynayarız. Bu formanın ağırlığını bilmeyenler bir daha Samandıra'ya gelmesin." şeklinde konuştu.

Ligin ilk yarısında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-0'dan geri döndüğü Galatasaray karşılaşmasını hatırlayan deneyimli hoca şöyle konuştu: "Fenerbahçe büyük takım ve siz büyük bir takımın oyuncularısınız. Ben size güveniyorum. Çıkın, kendi oyununuzu oynayın. Farklı yenilmekten de korkmayın. Sonuç ne olursa olsun sorumluluk benim. Galatasaray maçını çevirdiniz, bu maçı da çevirecek güce sahipsiniz. Türkiye’de bu maçı buradan çevirebilecek bir takım varsa o da sizsiniz”