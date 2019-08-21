Ersun Yanal: Bu ruhu koruyun, şampiyonluk kaçınılmaz olur

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ettikleri maçta oyuncularının performansından memnun kaldı.

"BİRLİK OLMAYI BAŞARDINIZ"

Soyunma odasında oyuncularını kutlayan Ersun Yanal, "Son derece konsantre bir oyun çıkardınız. Birlik olmayı başardınız, güçlü ve etkili bir performans ortaya koydunuz. Bu ruhu koruyup, tempoyu artırarak sürdürmemiz halinde başarı kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı.

"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI, HALEN EKSİKLERİMİZ VAR"

Ancak Yanal, gerçekçi yaklaşımı da ihmal etmedi. Başakşehir ve Trabzon gibi iki zorlu rakiple üst üste oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "İyi başladık ama adı üstünde sadece başlangıç. Önümüzdeki maraton ise çok uzun. Ayaklarımız yere basmalı. Halen eksiklerimiz var. Bunları bir an önce gidermek zorundayız" uyarısında bulundu.

İkinci yarının başındaki kopukluktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ersun Hoca, "Oyundan koptuk, disiplini kaybettik. Bu süreci bir daha istemiyorum" ikazını yaptı.