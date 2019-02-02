Ersun Yanal: Bunu çok özlemiştik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında 2-0 kazanılan Göztepe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

BUNU ÇOK ÖZLEMİŞTİK

Karşılaşmadaki performanslarını değerlendiren Erun Yanal ''Bunu çok özlemiştik. Oyunun bölümleri var. Oyuna çok hızlı başlayan, her türlü atak pozisyonu elinde bulunduran bir takımdan sonra bekleyen bir takıma düşmek ve sonra yeniden iştahı kabarmış bir takım gibi oynamak. Burada eksikler oldu. Rakibimiz eksik kaldığında özgüven açısından fırsat yakalamıştık. Ama en azından uzun süredir kazanamayan, kazanmakta zorlanan ya da kazanırken zorlanan bir takımdan buraya gelmek kolay değildi. Ben taraftarlarımızın olumlu desteği için çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

EN ÜST PERFORMANSIMIZI SERGİLEYECEĞİZ

Ligdeki gelen durumlarını anlatan Yanal, ''Fenerbahçe büyük oyuncularıyla burada oynamak ve herkesi futbol zevkinden mahrum etmeyecek bir takım, ve bunu yapacağız. Ben inanıyorum. Hem Avrupa'da hem ligde en üst performansı almaya çalışacağız. Bunu çok daha hızlı bir şekilde yapalım isterdik. Ama o günden bugüne gelişen bir oyun var. Sezonu galibiyetlerle, şampiyon olacak bir takımın mücadelesinde sahaya çıkmalıyız'' şeklinde konuştu.

GÜCÜMÜZÜ TARAFTARDAN ALIYORUZ

Fenerbahçeli bir taraftar grubunun Can Bartu Tesisleri'nde takımı ziyaret ettiği sırada çekilen bir fotoğraf karesinde başının neden önde olduğunun sorulması üzerine Yanal, "Maçta bile başım bazen yerde. Çekilen fotoğrafı öyle değerlendirmek komik. Bazen öyle bir fotoğraf çekersin ki parmak göze giriyormuş gibi gözükür. Taraftarımız bizim başımızın tacı. Taraftar bu işin sahibi. Biz Fenerbahçe'nin varlığını, gücünü taraftardan alıyoruz. Bugün gördünüz. Böyle güçlü taraftarlarla bu keyfi yaşamak mutlu ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.