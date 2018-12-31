1 2018'de en çok kazanan sporcular 2018'in en çok kazanan sporcusu Floyd Mayewather oldu. Ünlü boksörü Messi ve Ronaldo takip ediyor.

2 Diagne: Hedefim Gomis'i geçmek Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, Gomis'in 29 gollük rekorunu kırmak istediğini söyledi.

3 West Ham taraftarları Medel'i istiyor Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Medel'i kadrosuna katmak istiyor. Taraftarların yüzde 70'i de Şilili oyuncunun transferine onay verdi.

4 Ersun Yanal, Cenk'i istiyor Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la görüşecek olan Ersun Yanal, milli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor.

5 Reuters yılın spor fotoğraflarını seçti Reuters haber ajansı her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi spor fotoğraflarını seçti. İşte Reuters'in gözünden 2018'in en iyi fotoğrafları.

6 Volkan Demirel Dubai'de tatil yaptı Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar affedilirken Volkan Demirel'e af çıkmadı. Buna rağmen Dubai'de tatil yapan deneyimli kalecinin son derece keyifli olduğu görüldü.

7 Rodrigues'e Çin'den talip var Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'ın 8 milyon euro teklif ettiği Rodrigues için Çin'den daha yüksek bir teklif geldi. Son kararı deneyimli oyuncu verecek.

8 Sporda 2018 yılı böyle geçti Kazanılan şampiyonluklardan kaybettiğimiz değerlere, sporda 2018 yılı böyle geçti...

9 Fenerbahçe, Sadık için teklif yaptı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Sadık Çiftpınar için ilk teklifi yapan sarı-lacivertliler oldu. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.