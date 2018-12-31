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Ersun Yanal, Cenk'i istiyor

Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la görüşecek olan Ersun Yanal, milli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor.

Ersun Yanal, Cenk'i istiyor
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Bu sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, gözünü Cenk Tosun'a çevirdi. Everton, menajer Marco Silva'nın fazla forma şansı vermediği golcü oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

YANAL, CENK'LE GÖRÜŞECEK

İngilizler Cenk'i göndermeye sıcak baksa da milli futbolcu Türkiye'ye dönmek istemiyor. Yıldız futbolcu, Everton'dan ayrılması halinde kariyerine İngiltere'de başka bir takımda devam etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal, Cenk'i bu düşüncesinden vazgeçirmek için bizzat devreye girecek. Yanal'ın, milli futbolcuyla bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, sezonun ikinci yarısıyla ilgili planlarını anlatıp Cenk Tosun'a ne kadar ihtiyacı olduğunu söyleyerek yıldız golcüyü ikna etmeye çalışacak.

Deneyimli golcü son dönemde Everton'da kadroya alınmıyor ve ocakta ayrılması gündemde.

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