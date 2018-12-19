Ersun Yanal Comolli'nin önerdiği futbolcuyu reddetti

Fenerbahçe'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda Damien Comolli ve yönetim, hamlelerini yapmaya başladı.

ERSUN HOCA REDDETTİ

Akşam'ın haberine göre; Slimani'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria için harekete geçmişti. Ancak yeni teknik direktör Ersun Yanal'dan Sanabria transferi için 'olumsuz' rapor geldi.

Bu Yanal'ın Comolli'ye karşı yaptığı ilk transfer vetosu oldu.

22 yaşındaki forvet bu sezon La Liga'da Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta golle buluşamadı.